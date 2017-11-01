سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء1/11/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 1/11/2017 داخل الأسواق المصرية، حيث استمرت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر، بينما بدأت أسعار الاسمنت في مصر في التحرك من حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وقد غاب عن الساحة عدد كبير من الشركات لتبدأ أسعار بعض الشركات في لتتغير داخل الأسواق.
على الرغم من الانخفاضات والتغيرات المنتظرة التي مازالت تشهدها أسواق الأسمنت ببعض منتجاتها إلا أن سعر الحديد فى مصر قد تغير على مدار الشهر الجاري حوالى 6 مرات وهو الأمر الغير معتاد على الرغم من ارتفاعات المتكررة على الحديد والصلب في مصر وهو الأمر الذي حذر منه الكثير من الاقتصاديين وشددوا على ضرورة عدم تكراره من جديد.
سعر الحديد اليوم الأربعاء
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|770 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|733 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|808 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|725 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|743 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|733 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|728 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|730 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|733 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads