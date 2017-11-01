سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء1/11/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 1/11/2017 داخل الأسواق المصرية، حيث استمرت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر، بينما بدأت أسعار الاسمنت في مصر في التحرك من حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وقد غاب عن الساحة عدد كبير من الشركات لتبدأ أسعار بعض الشركات في لتتغير داخل الأسواق.

على الرغم من الانخفاضات والتغيرات المنتظرة التي مازالت تشهدها أسواق الأسمنت ببعض منتجاتها إلا أن سعر الحديد فى مصر قد تغير على مدار الشهر الجاري حوالى 6 مرات وهو الأمر الغير معتاد على الرغم من ارتفاعات المتكررة على الحديد والصلب في مصر وهو الأمر الذي حذر منه الكثير من الاقتصاديين وشددوا على ضرورة عدم تكراره من جديد.

سعر الحديد اليوم الأربعاء

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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