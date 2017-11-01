سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت أسعار الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.
سعر الذهب اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2017 :
السعر العالمي : 1,275.99دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|712 إلى 714
|عيار 22
|653 إلى 655
|عيار 21
|623 إلى 625
|عيار 18
|534 إلى 536
|عيار 14
|415 إلى 417
|عيار 12
|356 إلى 357
|الاونصة
|22,143 إلى 22,214
|الجنيه الذهب
|4,984 إلى 5,000
|الكيلو
|712,000 إلى 714,286
المصدر : مصر 365
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