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سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.
 

سعر الذهب اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2017 :

السعر العالمي : 1,275.99دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 712 إلى 714
عيار 22 653 إلى 655
عيار 21 623 إلى 625
عيار 18 534 إلى 536
عيار 14 415 إلى 417
عيار 12 356 إلى 357
الاونصة 22,143 إلى 22,214
الجنيه الذهب 4,984 إلى 5,000
الكيلو 712,000 إلى 714,286

 

المصدر : 365

 

 

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