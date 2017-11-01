سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت أسعار الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.



سعر الذهب اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2017 :

السعر العالمي : 1,275.99دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 712 إلى 714 عيار 22 653 إلى 655 عيار 21 623 إلى 625 عيار 18 534 إلى 536 عيار 14 415 إلى 417 عيار 12 356 إلى 357 الاونصة 22,143 إلى 22,214 الجنيه الذهب 4,984 إلى 5,000 الكيلو 712,000 إلى 714,286

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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