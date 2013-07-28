تحذيرات لمرضى الكولسترول: إيقاف الأدوية يعرضك لمرض شلل الرعاش

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الجامعة الوطنية التايوانية عن معلومات جديدة وخطيرة تهم الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكولسترول مثل الأدوية التى تنتمى لمجموعة "ستاتين" كأتورفاستاتين وسيمفاستاتين.

وأشارت الدراسة إلى أن المرضى الذين يتوقفون عن تناول العقاقير المخفضة لمستوى الكولسترول بالدم يرتفع بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بمرض شلل الرعاش " Parkinson's disease " مقارنة بالمرضى الذين يستكملون تناول أدويتهم بشكل منتظم، وهو ما يؤكد النتائج السابقة التى تم التوصل إليها والخاصة بتناول عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول ودورها فى الحد من فرص الإصابة بشلل الرعاش.

وشملت الدراسة 43810 أشخاص فى تايوان، ممن ينتظمون على تناول العقاقير الخافضة للكولسترول وغير المصابين بالوقت نفسه بمرض شلل الرعاش، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين توقفوا عن تناول تلك الأدوية من تلقاء أنفسهم ارتفعت فرص إصابتهم بمرض شلل الرعاش بنسبة 58% مقارنة بالأشخاص الذين انتظموا فى تناول تلك الأدوية.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية " Neurology"، التي تصدرها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.



>