أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تحذيرات لمرضى الكولسترول: إيقاف الأدوية يعرضك لمرض شلل الرعاش

Google+ Print
تحذيرات لمرضى الكولسترول: إيقاف الأدوية يعرضك لمرض شلل الرعاش تحذيرات لمرضى الكولسترول: إيقاف الأدوية يعرضك لمرض شلل الرعاش

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الجامعة الوطنية التايوانية عن معلومات جديدة وخطيرة تهم الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكولسترول مثل الأدوية التى تنتمى لمجموعة "ستاتين" كأتورفاستاتين وسيمفاستاتين.

وأشارت الدراسة إلى أن المرضى الذين يتوقفون عن تناول العقاقير المخفضة لمستوى الكولسترول بالدم يرتفع بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بمرض شلل الرعاش " Parkinson's disease " مقارنة بالمرضى الذين يستكملون تناول أدويتهم بشكل منتظم، وهو ما يؤكد النتائج السابقة التى تم التوصل إليها والخاصة بتناول عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول ودورها فى الحد من فرص الإصابة بشلل الرعاش.

وشملت الدراسة 43810 أشخاص فى تايوان، ممن ينتظمون على تناول العقاقير الخافضة للكولسترول وغير المصابين بالوقت نفسه بمرض شلل الرعاش، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين توقفوا عن تناول تلك الأدوية من تلقاء أنفسهم ارتفعت فرص إصابتهم بمرض شلل الرعاش بنسبة 58% مقارنة بالأشخاص الذين انتظموا فى تناول تلك الأدوية.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية " Neurology"، التي تصدرها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

1.jpg

G51f57b8fdddab.jpg

G51f57b8fe7dd4.jpg

G51f57b8ff0e58.jpg

G51f57b900e557.jpg

6.jpg

G51f57b93c42fc.jpg

G51f57b948e395.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365