أهم الأسباب لدى الأطفال للإقبال على السلوك التخريبى

أكد الدكتور موسى نجيب موسى المستشار الإقليمى لجامعة ليدز الأمريكية، أن مشكلة التخريب لدى الأطفال، يمثل أحد أهم الاضطرابات السلوكية فى حياة الطفل فى سن مبكرة، حيث يتمثل فى رغبة الطفل ظاهريا فى تدمير أو إتلاف الممتلكات الخاصة بالآخرين أو المرافق، وقد يشمل السلوك التخريبى من قبل الطفل نحو مقتنيات الأسرة، مشيرا إلى أن هذا السلوك يرجع إلى بعض الأسباب، كالتالى:

-النشاط والطاقة الزائدة والأجسام التى تتميز بنشاط حركى زائد عدم توافر الطرق المنظمة لتصريف تلك الطاقة فى الأمكنة المناسبة، واضطراب فى الغدة الدرقية.

ــ ظهور مشاعر الغيرة لدى بعض الأطفال نتيجة ظهور مولود جديد أو تفرقة الوالدين فى المعاملة بين الأخوة.

ــ مقت الطفل لبعض الناس أو لفئة معينة من الناس.

ــ حب الاستطلاع والميل إلى تعرف طبيعة الأشياء، ومحاولة إثبات الوجود والسيطرة على البيئة.

ــ النمو الجسمى الزائد مع انخفاض فى مستوى الذكاء.

ــ شعور الطفل بالنقص أو بالظلم فيدفع نحو الانتقام من أجل إثبات الذات.

ـ مسألة عارضة عندما يضيق المكان أثناء اللعب.

ــ الشعور بالضيق والانزعاج وكره الذات.