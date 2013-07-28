بالفيديو| نصائح لتجنب التهاب الحلق خلال الصيام

كتب : ندى سامي الأحد 28-07-2013 19:29

يوضح الدكتور حازم عبدالتواب، طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أنه غالبا ما يعاني الناس التهابات مزمنة في الحلق طوال فترة شهر رمضان، وأن ذلك لا يعني أن المريض يعاني التهابات بكتيرية، فيجب ألا يسرع ويتناول المضادات الحيوية، فهو فقط يشعر بحرقان في الحلق بعد تناول الطعام مباشرة وغالبًا ما يمتد إلى منطقة الصدر.

ويرجع الدكتور "عبدالتواب" ذلك إلى ارتجاع المريء وهو درجة من درجات الحموضة سببها تناول كمية كبيرة من الطعام على معدة فارغة بعد طول فترة صيام، لذلك يفضل أن يكون الطعام مناسبا لدرجة حرارة الجسم، ويتم تناوله على فترات منتظمة لتجنب احتقان الحلق، ولكن إذا زاد الشعور بالحرقة والاحتقان يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج للتأكد من عدم الإصابة بالالتهاب البكتيري.