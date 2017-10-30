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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 30/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 30/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 30/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الاثنين 30/10/2017 داخل الأسواق المصرية، حيث استمرت الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار  التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى ، بينما بدأت أسعار الاسمنت في مصر في التحرك من حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وقد غاب عن الساحة عدد كبير من الشركات لتبدأ أسعار بعض الشركات في لتتغير داخل الأسواق.

على الرغم من الانخفاضات والتغيرات المنتظرة التي مازالت تشهدها أسواق الأسمنت ببعض منتجاتها إلا أن سعر الحديد فى مصر قد تغير على مدار الشهر الجاري حوالى 6 مرات وهو الأمر الغير معتاد على الرغم من ارتفاعات المتكررة على الحديد والصلب في مصر وهو الأمر الذي حذر منه الكثير من الاقتصاديين وشددوا على ضرورة عدم تكراره من جديد.

 

 

سعر الحديد اليوم الإثنين

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الإثنين

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 770 جنيه
أسمنت النصر النصر 733 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 725 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 743 جنيه
أسمنت حورس حورس 733 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 728 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 730 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 733 جنيه

 

المصدر : مصر 365

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