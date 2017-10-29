6 أنواع من الطعام قبل النوم تسبب "الكوابيس"

كتبت- ميرا ماهر:

أثبتت دراسة قدمتها جامعة مونتريال الكندية، وجود علاقة بين تناول الطعام قبل النوم والكوابيس.

وذكر موقع "restonic" المعني بكل ما يخص النوم والأحلام، أن تناول الطعام قبل النوم يعزز من عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم، اللذان يؤديان إلى نشاط الدماغ أثناء النوم، وهذا يعني المزيد من الأحلام.

ووجدت الدراسة أن تناول الأطعمة السكرية مثل الكوكيز والكعك والآيس كريم والحلوى، ومنتجات الألبان أيضاً قبل النوم، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الموجات الدماغية، مما يساعد على مشاهدة الكوابيس.

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة قبل النوم يواجهون مشكلة "الكوابيس"، والسبب هو أن الأطعمة الحارة ترفع درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى تغير حركة العين بشكل سريع.

وتعتبر الشوكولاتة هي ثاني أكثر الأصناف المذكورة من الأطعمة التي تؤثر على الأحلام، إذ أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين، مما يقلل من قدرتك على الحصول على نوم عميق.

ويؤثر تناول الشيبسي قبل النوم على الجهاز الهضمي، بسبب احتوائه على الدهون المشبعة، مما يقلل فرص حصولك على نوم مريح.

وتناول المكرونة والخبز قبل النوم يسببان اضطراب الأحلام، لاحتوائهما على الكربوهيدرات التي تتحول إلى الجلوكوز ، وهو شكل من أشكال السكر.