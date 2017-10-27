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مباحث الإسكندرية: تأمين لقاء «الأهلي والوداد» بالتنسيق مع القوات المسلحة​

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مباحث الإسكندرية: تأمين لقاء «الأهلي والوداد» بالتنسيق مع القوات المسلحة​ مباحث الإسكندرية: تأمين لقاء «الأهلي والوداد» بالتنسيق مع القوات المسلحة​

التحرير

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طالب اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالإسكندرية، جماهير النادي الأهلي بالالتزام بالتشجيع النظيف في مباراة الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي، كما فعلوا في المباريات الماضية، ليكون حافزا لعودة الجماهير للمدرجات في اللقاءات المحلية.

ويلتقي الأهلي والوداد، غدا السبت، في الساعة السابعة مساء، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل لها النادي الأهلي بعد فوزه على النجم الساحلي، الأحد الماضي، بـ6 أهداف لهدفين.

وقال عبد الحميد لـ"التحرير" إن قوات الأمن استعدت بشكل كبير لتأمين المباراة، وتم وضع خطة التأمين بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، والقوات المسلحة، وشركة فالكون.

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وأضاف أنه سيتم السماح بدخول الجماهير التي تحمل تذاكر المباراة فقط، والعدد المسموح 60 ألف متفرج، بالإضافة للسماح بدخول الجماهير المغربية بجواز السفر، لافتا إلى أنه سيتم فتح الأبواب في الساعة الحادية عشرة صباحا وغلقها في الساعة السادسة مساءً.

وشدد مدير المباحث على عدم السماح بإفساد أجواء المباراة، والتعامل بحسم مع المخالفين، سواء من حاملي التذاكر المزورة أو الألعاب النارية والشماريخ، محذرا من تحرير محاضر فورية للمخالفين.

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التحرير

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