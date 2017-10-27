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أمير قطر: مستعد للحوار مع دول المقاطعة.. وترامب مُلتزم بإنهاء الأزمة

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مصراوي Masrawy

أمير قطر: مستعد للحوار مع دول المقاطعة.. وترامب مُلتزم بإنهاء الأزمة

06:29 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

أمير قطر: مستعد للحوار مع دول المقاطعة.. وترامب مُلتزم بإنهاء الأزمة

قطر

كتب - عبدالعظيم قنديل:

صرح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد أخبره بأنه يسعى لإجراء اجتماع بينه وبين قادة الدول المقاطعة في منتجع كامب ديفيد بهدف إنهاء الحصار -على حد وصفه- مضيفًا: "أكدت للرئيس الأمريكي أننا مستعدون للحوار على الفور".

وكشف تميم، في حوار أجراه مع "سي بي إس" الأمريكية، عن أن الرئيس ترامب أخبره أنه ملتزم بإنهاء الأزمة، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يكون الاجتماع في وقت قريب.

واستكمل تميم: "ليس هناك رد من دول المقاطعة"، نافياً التهم الموجهة له بدعم الإرهاب وتمويل الحركات المتشددة.

وحول العلاقة بين الدوحة وطهران؛ قال أمير قطر: "إيران جارتنا.. لدينا الكثير من الخلافات والسياسات الخارجية مع إيران، لكن عندما فرضت هذه الدول الحصار على شعبنا، كانت الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا لتوفير الغذاء والدواء هي إيران".

كما أوضح الأمير: "سيادتنا خط أحمر، ولا نقبل لأي شخص التدخل في سيادتنا.. ولن نُغلق قناة الجزيرة"، مُعربًا عن استعداده للحوار، وأضاف بقوله "إذا كانوا يسيرون على مسافة متر واحد باتجاهي، فأنا على استعداد للسير لمسافة 10.000 ميل نحوهم".

يشار إلى أن كل من ومصر والإمارات والبحرين أعلنت، في مطلع يونيو الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، بعد أن اتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول الداخلية واستهداف أمن واستقرار المنطقة.

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