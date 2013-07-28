مسعفو الحامول يتضررون من نقلهم تعسفيا ويهددون بالإضراب عن الطعام

كتب : كرم القرشي منذ 29 دقيقة

أعلن مسعفو الحامول بكفر الشيخ، تضررهم من قرار نقلهم التعسفي لمسافت بعيدة عن محال إقامتهم، حسب قولهم، مؤكديم دخولهم في إضراب عن الطعام، إذا أصر مدير الإسعاف على قرار النقل، دون تحقيق معنا.

وقال الدسوقي عبدالمنعم أحمد، مسعف بإسعاف الحامول، إن مدير الإسعاف تعنتت معنا في قرار النقل، بسبب سماعة لـ"وشاية" من أحد الزملاء دون أن يتحقق من الأمر.

وأضاف أن السبب في قرار نقلنا أننا قمنا بنقل مصابين في حالات خطرة بسيارتي إسعاف الحامول، ولكن المدير عنفنا في التيلفون بسبب ذك على أنه يجب نقل الحالتين في سيارة واحدة، وعندما ذهبنا لمركز العمليات للقائه قام أكثر من 30 من العاملين بالمركز بالاعتداء علينا مجاملة له، وضربونا بالشوم. وحررنا محضر رقم 127 في 21 يوليو 2013 بقسم أول كفر الشيخ، ضد مدير المركز الدكتور أحمد الجنزوري، وسائقه.

وأكد الدسوقي أن مدير المركز منتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، ونحن نرفض نهجه، وإجباره لنا بنقل الحالات المصابة لعيادته الخاصة، حسب قوله.