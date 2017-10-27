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الأحد..عودة الدفعة الاولى من سكان مدينة ماراوي الفلبينية بعد القضاء على المتمردين

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مصراوي Masrawy

الأحد..عودة الدفعة الاولى من سكان مدينة ماراوي الفلبينية بعد القضاء على المتمردين

01:26 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الأحد..عودة الدفعة الاولى من سكان مدينة ماراوي الفلبينية بعد القضاء على المتمردين

الشرطة الفلبينية

مانيلا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون بالحكومة الفلبينية اليوم، الجمعة، أن أكثر من ستة آلاف من سكان مدينة ماراوي سيعودون إلى المدينة الفلبينية بعد غد الاحد، كدفعة أولى من السكان، الذين تم إجلاؤهم، في أعقاب إنهاء الصراع هناك.

وتسببت عملية الاعتقال الفاشلة لزعيم إرهابي في 23 مايو الماضي في فرض حصار في ماراوي.

وأعلنت السلطات الفلبينيةعن انتهاء المعركة يوم الاثنين الماضي، بعد مقتل باقي المتمردين.

ومن المقرر منح بطاقات هوية للسكان العائدين وعددهم 6462 في تسع قرى نائية.

وذكر كريستوفر جيمس كوريسيما، أحد مسؤولي إعادة التأهيل في ماراوي، في مؤتمر صحفي بمنطقة مالاكانانج أن تتحقق من هوياتهم لضمان عدم دخول أي مسلح للمدينة.

وكان حوالي 200 ألف ساكن قد غادروا مدينة ماراوي، عندما اندلع القتال.

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