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جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها

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مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها

01:54 م الخميس 26 أكتوبر 2017

جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

قررت جامعة القاهرة، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة الخاصة بتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمنشآت ومؤسسات الدولة.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، والخاصة بمتابعة تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء، تم تشكيل لجنة بالجامعة تضم أساتذة من كليتي الهندسة والعلوم، لمتابعة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في مباني ومنشآت الجامعة، ومراجعة سلامة أعمال التوصيلات.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة ستتابع - أيضًا - آليات ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، بما في ذلك التحول من اللمبات التقليدية إلى أخرى موفرة، والحد من الطاقة الكهربية المهدرة، مع استخدام أنظمة ذكية في مجال الكهرباء وتشغيل الأجهزة الكهربية بطريقة أكثر كفاءة لتغطي الإحتياج الفعلي، والبدء في تنفيذ تلك الآليات على مستوى الجامعة.

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