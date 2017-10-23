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اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

02:00 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

جدير بالذكر، أن المتهمين الثلاثة سحر محمد وأحمد إسماعيل وفريد رأفت صدرت ضدهما أحاكم غيابية بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثانى، وحكما بالإعدام ضد المتهم الثالث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

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