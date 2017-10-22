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القبض على عاطلين بحيازتهما ربع كيلو "حشيش" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين بحيازتهما ربع كيلو "حشيش" في الشرقية

09:48 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين؛ بحيازتهما كمية من مُخدر "الحشيش" قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمود. م. أ" 21 عامًا، و"محمد. م. م. الـ" 23 عامًا، عاطلين، مُقيمان بقرية "ميت يزيد" بمنيا القمح؛ بحيازتهما 19 قطعة لجوهر "الحشيش" المُخدر، تزن حوالي 250 جرامًا.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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