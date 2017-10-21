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السعودية: لا مكان للأجانب في متاجر بيع المستلزمات النسائية اعتبارًا من اليوم

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مصراوي Masrawy

: لا مكان للأجانب في متاجر بيع المستلزمات النسائية اعتبارًا من اليوم

09:03 ص السبت 21 أكتوبر 2017

السعودية: لا مكان للأجانب في متاجر بيع المستلزمات النسائية اعتبارًا من اليوم

المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد

الرياض- (د ب أ):

تبدأ اليوم السبت، آلاف السعوديات في إدارة المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية رسميا في مختلف مناطق المملكة، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وتأتي المرحلة الثالثة من التأنيث استكمالا للمرحلة الأولى والثانية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال السنوات المنصرمة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في بيان له وزع اليوم السبت إن "هذه المرحلة تشمل أنشطة بيع العطورات النسائية والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية".

ومن بين الأنشطة المستهدفة "المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل".

واشترطت الوزارة أن يكون "مكان عمل النساء في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية وفي قسم خاص ولائق بالنساء ولا يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، في حين إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي".

ومن الاشتراطات، يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان للراحة والصلاة ودورات مياه، بينما إذا كان المحل مخصص لبيع المستلزمات النسائية وغير نسائية متعدد الأقسام فيشترط ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث عاملات وأن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولا عن الأقسام الأخرى بحواجز.

 

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