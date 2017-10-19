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وزيرة التخطيط: الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة (صور)

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وزيرة التخطيط: الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة (صور) وزيرة التخطيط: الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة (صور)

التحرير

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ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا، والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولي بحضور المحافظ وأعضاء مجلس النواب.

وقالت "السعيد"، إن الصعيد في قلب اهتمامات ؛ لتنفيذ خطة تنمية متكاملة بمحافظاته، لافتة بأنها ستتوجه إلى محافظتي الأقصر وسوهاج؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتعرف على المعوقات.

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وأكدت الوزيرة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة، أسفرت عن نتائج إيجابية لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية كبرى.

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وأشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي -تتم مناقشته- سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التخطيط المحلي، لافتة بان الوزارة ستقدم قانون التخطيط الموحد، الأسبوع المقبل؛ لاستكمال المنظومة بشكل متكامل.

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وأكدت الوزيرة أنها تناقش مع مجلس المحافظين الاستثمارات المالية المخصصة لكل محافظة وفق دراسة تخصصية ومستوى التنمية الموجودة، ونسبة البطالة وتغطية الخدمات الموجودة من الصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة؛ بهدف جعل المواطن يشعر بالخدمات المقدمة له، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات التي بلغت نسبة تنفيذها 70 % لتأخذ أولوية أولى، ثم المشروعات المنفذة بنسبة 50 %، ثم المنفذة بنسبة 30%. 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط راجعت استخدامات قرض البنك الدولي مع وزيري التنمية المحلية والصناعة والمحافظين؛ للتأكد من وجود الإطار المؤسسي الذي يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

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التحرير

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