بالفيديو- أمريكية تصطحب حصانها معها في غرفة فندق.. وهكذا كان الرد ليها

كتب - مصراوي:

اختبرت امرأة سياسة أحد الفنادق فيما يخص الترحيب بالحيوانات الأليفة، وذلك بحجز غرفة لها ولحصانها.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" اصطحبت ليندسي بارتريدج من مقاطعة أونتاريو الأمريكية، حصانها الرمادي، الذي يدعى" Blizz"، إلى فندق في منطقة جورج تاون بولاية كنتاكي الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على "يوتيوب"، نظرات الاستغراب على وجه موظفة الاستقبال، حيث أضافت مبلغًا قدره 10 دولارات على سعر حجز الغرفة، من أجل إقامة الحصان مع صاحبته ليندسي.

وصورت الكاميرات اللحظات التي قضتها ليدنسي مع حصانها في الغرفة، وهي تقضي وقتًا ممتعًا وتشاهد التلفزيون مع حيوانها الأليف.

ونشرت ليدنسي صورًا للأوقات الممتعة التي قضياها في الغرفة، على صفحتها الشخصية في فيسبوك. وأعجب الآلاف بهذه الصور كما كتبوا تعليقات إيجابية.

وعلى الرغم من الترحيب الحار بالحصان في الفندق، إلا أنه لم يقض ليلة واحدة في الغرفة، فبعد التقاط الصور، قامت ليندسي باصطحابه إلى المقطورة الخاصة به.

وبهذا الصدد، كتب موقع الفندق Super 8 الإلكتروني: "معظم الفنادق تستقبل الحيوانات الأليفة، ولكن القرار النهائي يعود إلى سياسة كل فندق على حدة".

وعادة ما تفرض الفنادق التي ترحب بالحيوانات الأليفة، رسومًا إضافية تتراوح بين 5 و20 دولارًا في الليلة الواحدة.