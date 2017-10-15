تنفيذاً لتعليمات “السيسي”.. ننشر تفاصيل هدية الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع الأساسية.. وسعر مفاجأة لـ«كيلو السكر» قريباً

شيماء مصطفى

في إطار خطة الحكومة في رفع المعاناة عن المواطنين، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، في ضرورة وسرعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مناسبة، ومحابة تلاعب التجار والمحتكرين بالأسعار، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مفاجأة سارة للمواطنين.

فقد أوضح “ممدوح رمضان”، المتحدث باسم التموين، بأن الوزارة تسعى لخفض أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والتي يأتي على رأسها السكر والزيت والأرز، وذلك في إطار خطة الوزارة للتخفيض، من خلال طرح السلع بكميات كبيرة في الأسواق.

أبرز العروض والتخفيضات المتوقعة

طرح 120 ألف طن سكر شهرياً فب الأسواق، ومليون زجاجة زيت يومياً.

السماح للشركات الحكومية المنتجة للسكر بتخفيض سعر الطن لـ8 آلاف جنيه.

انخفاض سعر كيلو السكر في الأسواق إلى 8 جنيهات قريباً.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads