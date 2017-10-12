قبل دخول الشتاء.. طرق لتخزين ملابس الصيف دون تعب

قبل دخول الشتاء..خزني ملابس الصيف بتلك الطرق دون ت

كتبت- بسمة أبوطالب:

خلال موسم الخريف، تستعد ربة المنزل لتخزين ملابس الصيف واستبدالها بالشتوية. يعرض موقع "House Beautiful" مجموعة من الخطوات التي تساعدكِ على إتمام هذه المهمة دون تعب أو إرهاق كما يلي:

1-غسل وتجفيف الملابس

تخزين الملابس دون غسلها من أكثر الأخطاء التي ترتكبها ربة المنزل. لابد من غسل جميع الملابس قبل تخزينها، للتخلص من الأتربة وبقايا الطعام التي تتسبب في تغير لون الملابس، ثم تجفيفها جيداً.

2-تجنب الأكياس البلاستيكية

الامتناع عن تخزين الملابس في أكياس بلاستيكية، لأنها تسبب اصفرار الملابس لتجمع الهواء الرطب فيه.

3-استخدام الصناديق البلاستيكية

تخزن الملابس بعد طيها في صناديق بلاستيكية، التي يسهل وضعها تحت السرير لتوفير مكان في الدولاب.

4-اختيار مكان التخزين

يجب وضع صناديق تخزين الملابس بعيداً عن أشعة الشمس وتغيرات الطقس، لأنها تؤدي إلى ظهور عفن الملابس وتغير لونها.

5-استخدمي معطر الملابس

يمكن وضع قطع الصابون بين الملابس القطنية، للحفاظ على رائحتها حتى الصيف القادم.