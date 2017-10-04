معتز عبدالفتاح: 5 أسباب أجبرت حماس على العودة للبيت الفلسطيني

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، إن هناك 5 أسباب أدت إلى تغيير «حماس» من موقفها تجاه المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحركة أدركت أن وجودها مع إيران وقطر وتركيا سيجعلها تخسر كل شئ.

وأشار عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل» عبر فضائية «on live»، إلى أن تردي الأوضاع في غزة، وارتفاع نسبة البطالة من الأسباب التي جعلت حركة حماس تعيد حساباتها، حيث تأكدوا أن استمرار الوضع بهذا الشكل مستحيل.

وأضاف أن السبب الثالث، أن هناك جيلًا جديدًا تولى إدارة الحركة خلال السنوات الأخيرة، مما جعل سقف الطموحات يتغير، لافتًا إلى أن تراجع أهمية القضية الفلسطينية كان أيضًا من أسباب تفكير الحركة في ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية.

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ونوه بأن الطرف الوحيد الرابح من الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية منذ 2011 هو إسرائيل، مؤكدًا أن مصلحة العرب أن تستقر الأوضاع في فلسطين، وتكون دولة ذات سيادة.

وخلال الفترة الماضية بذلت مصر جهودًا حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك أيضًا بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.