الإبراشي عن هتاف «طلبة سوهاج» للمحافظ: بنعلمهم سياسة القطيع (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو لمدير مدرسة في سوهاج، وهو يجعل الطلاب يرددون هتافات لمسئولين بالدولة ومنهم المحافظ، قائلًا: «مش عايزين نعلم الأطفال سياسة القطيع، فهذا إشراف في النفاق».

وأضاف الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم» أن هذا الأمر يعد شيئًا خطيرًا، لأنه يعلم الأطفال سياسة الأوامر وتنفيذها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة استبدال تحية العلم بهتاف أحد معلمي مدرسة الصلعا الابتدائية، لمدير الإدارة التعليمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم والمحافظ، وترديد الطلاب تلك الهتافات خلفه.

شاهد أيضا

وجاء في هذه الهتافات: «عاش الوزير المحافظ، عاش وكيل وزارة التربية والتعليم، عاش مدير إدارة سوهاج التعليمية».



