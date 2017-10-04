أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإبراشي عن هتاف «طلبة سوهاج» للمحافظ: بنعلمهم سياسة القطيع (فيديو)

Google+ Print
الإبراشي عن هتاف «طلبة سوهاج» للمحافظ: بنعلمهم سياسة القطيع (فيديو) الإبراشي عن هتاف «طلبة سوهاج» للمحافظ: بنعلمهم سياسة القطيع (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي مقطع لمدير مدرسة في سوهاج، وهو يجعل الطلاب يرددون هتافات لمسئولين بالدولة ومنهم المحافظ، قائلًا: «مش عايزين نعلم الأطفال سياسة القطيع، فهذا إشراف في النفاق».

وأضاف الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم» أن هذا الأمر يعد شيئًا خطيرًا، لأنه يعلم الأطفال سياسة الأوامر وتنفيذها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة استبدال تحية العلم بهتاف أحد معلمي مدرسة الصلعا الابتدائية، لمدير الإدارة التعليمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم والمحافظ، وترديد الطلاب تلك الهتافات خلفه.

شاهد أيضا

وجاء في هذه الهتافات: «عاش الوزير المحافظ، عاش وكيل وزارة التربية والتعليم، عاش مدير إدارة سوهاج التعليمية».


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)