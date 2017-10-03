الولايات المتحدة تطرد 15 دبلوماسيًا كوبيًا

واشنطن - (د ب أ):

طردت الولايات المتحدة 15 دبلوماسيا من العاملين في السفارة الكوبية في واشنطن، ردا على انخفاض حاد في عدد موظفي السفارة الامريكية في هافانا، وفقا لما ذكره مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الامريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه "اننا نحافظ على علاقات دبلوماسية مع هافانا"..

وأعطت السلطات الأمريكية مسؤولي السفارة الكوبية الـ15 ، مهلة مدتها سبعة أيام لمغادرة البلاد.

.يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، في التاسع والعشرين من آب/أغسطس الماضي، انها ستسحب أكثر من نصف موظفيها الدبلوماسيين وجميع أفراد اسرتهم من هافانا ردا على "هجمات" مزعومة تؤثر بشكل غامض على صحة موظفي السفارة في العاصمة الكوبية.

وقال المسؤول الأمريكي إن 22 شخصا أصيبوا حتى الآن.

وتابع المسؤول أن المذكرة الدبلوماسية، التي تم ارسالها إلى السفارة الكوبية اليوم الثلاثاء بالتخفيض، تهدف إلى الحفاظ على "مستويات عادلة بشان اطقم العاملين " بين السفارتين.

وأضاف "هذا لا يشير إلى تغيير في السياسة أو تحديد المسؤولية عن هذه الهجمات".