أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تطرد 15 دبلوماسيًا كوبيًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تطرد 15 دبلوماسيًا كوبيًا

08:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الولايات المتحدة تطرد 15 دبلوماسيًا كوبيًا

وزير الخارجية الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

طردت الولايات المتحدة 15 دبلوماسيا من العاملين في السفارة الكوبية في واشنطن، ردا على انخفاض حاد في عدد موظفي السفارة الامريكية في هافانا، وفقا لما ذكره مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الامريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه "اننا نحافظ على علاقات دبلوماسية مع هافانا"..

وأعطت السلطات الأمريكية مسؤولي السفارة الكوبية الـ15 ، مهلة مدتها سبعة أيام لمغادرة البلاد.

.يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، في التاسع والعشرين من آب/أغسطس الماضي، انها ستسحب أكثر من نصف موظفيها الدبلوماسيين وجميع أفراد اسرتهم من هافانا ردا على "هجمات" مزعومة تؤثر بشكل غامض على صحة موظفي السفارة في العاصمة الكوبية.

وقال المسؤول الأمريكي إن 22 شخصا أصيبوا حتى الآن.

وتابع المسؤول أن المذكرة الدبلوماسية، التي تم ارسالها إلى السفارة الكوبية اليوم الثلاثاء بالتخفيض، تهدف إلى الحفاظ على "مستويات عادلة بشان اطقم العاملين " بين السفارتين.

وأضاف "هذا لا يشير إلى تغيير في السياسة أو تحديد المسؤولية عن هذه الهجمات".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تيلرسون: هافانا أخفقت في حماية الدبلوماسيين الأمريكيين

    أخبار

  • ليبرمان: الأسد انتصر في سوريا

    أخبار

  • ماتيس: ندعم الجهود الدبلوماسية لحل أزمة

    أخبار

  • : مرتكب حادث لاس فيجاس "مختل عقليًا"

    أخبار

إعلان

d790559439.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية