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​خالد عكاشة: الوفاق الفلسطيني سيخلق استقرارًا في الأوضاع الأمنية بسيناء

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مصراوي Masrawy

​خالد عكاشة: الوفاق الفلسطيني سيخلق استقرارًا في الأوضاع الأمنية بسيناء

06:53 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

​خالد عكاشة: الوفاق الفلسطيني سيخلق استقرارًا في الأوضاع الأمنية بسيناء

العميد خالد عكاشة

كتبت- أسماء يحيى:

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، إن تدخل للمصالحة بين حركتي "فتح وحماس" يؤثر بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار في قطاع غزة والحالة الأمنية في سيناء، مؤكدًا أنه المصالحة ستخلق حالة من الاستقرار والسيطرة الأمنية المُحكّمة على الأوضاع بداخل القطاع؛ بما يحرم التنظيمات الإرهابية من استثمارها لمساحات حيوية للإضرار بالأمن القومي المصري والحالة الأمنية في سيناء.

وأكد عكاشة، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الاستقرار في قطاع غزة سيجعل المجال الحيوي لمصر مع الحدود المجاورة لها آمن، بالإضافة لتوفر درجة عالية من الاستقرار والكفاءة للأجهزة الأمنية التي تعمل بقطاع غزة.

وأضاف أن إعادة فتح المعابر بصورة مستمرة سيكون تحت رقابة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية في الفترة القادمة.

ولفت عضو المجلس القومي لمكافحة الارهاب: "إحنا الجار الأول الذي سيشعر بالأثر الايجابي للوفاق الفلسطيني، سواء فيما يخص الحالة الأمنية في سيناء أو خارجها"، منوها بأن هذا الأثر سيظهر تأثيره على سيناء بشكل مباشر.

يذكر أن حكومة الوفاق الفلسطينية بقطاع غزة، اجتمعت اليوم الثلاثاء، بعد إتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، بحضور رئيس المخابرات المصري خالد فوزي، ورئيس الوزراء الفلسطيني.

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مصراوي Masrawy

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