غادة والي: غداً بدء صرف المعاشات من البريد وبنك ناصر

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فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 5 أكتوبر إجازة رسمية بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة، أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات للمسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف معاشات البريد وبنك ناصر التي كان مقرراً البدء في صرفها يوم الخميس 5 أكتوبر، ليتم البدء في صرفها اعتبارًا من يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري وذلك تيسيرًا على أصحاب المعاشات.

وقال سامي عبد الهادي رئيس الصندوق العام والخاص أنه تم التنسيق بين صندوقي التأمين الاجتماعي وكلٍ من الهيئة العامة للبريد وبنك ناصر وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات اعتباراً من صباح الأربعاء 4 أكتوبر 2017 .

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في سياق متصل ، أكد شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر أن بدء صرف المعاشات سيكون من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء من جميع الصرافات الآلية لبنك ناصر ومن خلال شبكة 123 بجميع الصرافات الآلية بالبنوك .

وأشار فاروق إلى أن العمل في فروع بنك ناصر غداً بدءًا من الساعة السابعة من صباح الأربعاء ويستمر العمل لحين انتهاء خدمة آخر عميل موجود بالفروع.