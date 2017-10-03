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تشكيل لجنة قانونية لبحث مشكلات "حوض 18" بالأقصر

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مصراوي Masrawy

تشكيل لجنة قانونية لبحث مشكلات "حوض 18" بالأقصر

01:08 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن أحمد حسن أبو الحسن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الأقصر، إصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة المهندس هيثم حجاج مهندس بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني ومركز معلومات الشبكات الأرضية والتفتيش المالي والإداري، تختص بحصر كافة المستندات الخاصة بحوض 18للنظر في شكاوى الأهالي الخاصة بهذه المنطقة.

وأوضح أبو الحسن، أنه بناء على الشكاوى المتكررة، والدعاوى القضائية لأهالي منطقة حوض 18 بغرض تحديد الجهة المخاطبة بالإفادة بالمعلومات والمستندات، التي تخص الدعاوى المتداولة قضائيًا، بشأن تلك المنطقة، و صدور القرار بتشكيل اللجنة لتكون هي الجهة المخاطبة للإفادة بالمعلومات والمستندات اللازمة بما تقتضيه المصلحة العامة لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بأهالي المنطقة.

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