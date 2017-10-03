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8 أكتوبر .. نظر أولى جلسات أحمد سليمان لبطلان لائحة نادي الزمالك

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مصراوي Masrawy

8 أكتوبر .. نظر أولى جلسات أحمد سليمان لبطلان لائحة نادي

12:55 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

8 أكتوبر .. نظر أولى جلسات أحمد سليمان لبطلان لائحة نادي الزمالك

أحمد سليمان عفيفي

كتب- محمود الشوربجي: 

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 8 أكتوبر لنظر دعوى أحمد سليمان عفيفي، والتي طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

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