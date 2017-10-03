الرئيس الفلبيني يتطلع إلى زيارة ترامب في نوفمبر المقبل

مانيلا- (د ب أ):

في دلالة على تحسن العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة، يتطلع الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، حاليا إلى الترحيب بالرئيس الامريكي، دونالد ترامب، أثناء زيارته للبلاد المقررة في نوفمبر المقبل، لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين.

ونقلت وكالة الانباء الفلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة، ارنستو ابيلا القول: "إننا نؤكد زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى الفلبين في نوفمبر المقبل".

وأوضح أن زيارة ترامب "تؤكد على تحسن العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة، كما أن الرئيس دوتيرتي يتطلع إلى الترحيب بالرئيس الامريكي في مانيلا".

ومن المقرر أن يشارك ترامب زعماء آخرين حول العالم في حضور قمة آسيان بالفلبين.

وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب، وزوجته ميلانيا، يعتزمان زيارة خمس دول أسيوية وولاية هاواي بالمحيط الهادئ، خلال الفترة من الثالث إلى 14 نوفمبر المقبل.

وتشمل الجولة الآسيوية اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

وخلال الجولة، سيشارك ترامب في قمة التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في فيتنام، وقمة آسيان في الفلبين.