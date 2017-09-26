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محافظ سوهاج يكرم شركات سياحية في احتفالية يوم السياحة العالمي

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محافظ سوهاج يكرم شركات سياحية في احتفالية يوم السياحة العالمي محافظ سوهاج يكرم شركات سياحية في احتفالية يوم السياحة العالمي

التحرير

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أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تكريم عدد من الشركات السياحية المتميزة، خلال الاحتفال الفني الذي سيقام مساء غد الأربعاء بمسرح قصر الثقافة بمناسبة يوم السياحة العالمي. 

وأوضح المحافظ في بيان له أن برنامج الاحتفال سيتضمن ماراثون للجري يبدأ من قرية الحرجة وينتهي أمام معبد أبيدوس، بمشاركة مراكز الشباب ومدارس التربية والتعليم، وجامعة سوهاج، كما سيتم تنظيم محاضرة عن معالم سوهاج السياحية بمركز شباب عرابة أبيدوس للدكتور أحمد الأنصاري.

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وأضاف عبد المنعم، أنه سيتم عرض فيلم وثائقي عن معالم سوهاج السياحية خلال الاحتفال الفني الذي سيقام بمسرح ثقافة سوهاج، وذلك بمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية، والمستشار العسكري، وستقدم فرق قصر ثقافة سوهاج فقرات موسيقية وفنية عن الآثار والمعالم السياحية بالمحافظة.

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التحرير

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