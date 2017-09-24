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«بالصدفة».. محاولة للتنقيب عن الآثار بأسوان تقود لكشف أثري ديني (صور)

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قادت محاولة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة حارة الهديبات بمدينة إدفو شمالي أسوان، إلى إمكانية التوصل إلى كشف أثرى هام لمبانٍ يعتقد أنها لأحد المقاصير الدينية من ملحقات معبد إدفو.

 

وكان ضباط مباحث السياحة والآثار بأسوان، تحت إشراف العميد خالد العيسوى مفتش مباحث السياحة والأثار والرائد عمر جمال رئيس مباحث الآثار بإدفو وبمصاحبة لجنة الضبطيات والقضايا الأثرية بإدفو برئاسة محمد الإدريسى كبير مفتشى آثار الكاب، نجحوا فى مداهمة منزل بمنطقة حارة الهديبات، بعد ورود معلومات تؤكد قيام شخص يدعى "أ.ع .ع"، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.

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وتم العثور على حفرة بها عدة سراديب فى نهايتها حفرة، ظهرت بها كتل حجرية ربما تكون لمبانى دينية أو مقاصير من ملحقات معبد إدفو القديم، كما تم العثورعلى كتلة حجرية لجزء من مبنى دينى، وأيضا كتلة من تاج عمود.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، والتى أمرت بانتداب لجنة متخصصة من الآثار لتحديد الحقبة الزمنية للمضبوطات وإعداد تقرير عنها.

 

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