وزير الصحة يوجه بتحويل مستشفى العديسات لعلاج حوادث الطرق

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال الإنشاءات والتجهيزات لمستشفى العديسات المركزي بمركز الطود بمحافظة الأقصر.

وأشار وزير الصحة إلى أن تكلفة الإنشاءات بلغت ٢٥١ مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من أرضي و٤ طوابق، و٧٩ سريرا، ١٤ منهم عناية مركزة و٧ أسرة للافاقة و١٢ سرير غسيل كلوي، و قسم للحضانات به ١٤ حضانة، ٦ منهم للمبتسرين و ٨ لحديثي الولادة، بالإضافة إلى ٤ غرف عمليات كبرى.

كما يحتوي على ١٥ عيادة خارجية وصيدلية، وقسم للاستقبال والطوارئ به ٤ أسرة انعاش و ٣ ملاحظة و٣ فرز ، وغرفة للعزل، وقسم للأشعة به رنين مغناطيسي وأشعة سينية وأشعة الصبغة وأشعة السونار، وقسم للمناظير، ومعمل تحاليل وقسم للنساء والولادة، وقسم للأسنان، وبنك للدم.

ووجه وزير الصحة، بتحويل المستشفى إلى مستشفى متخصصة في الإصابات وحوادث الطرق، لخدمة حالات الطوارئ الناجمة عن حوادث الطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى عملها في خدمة أهالي قرية العديسات، وخصوصاً قسم الحضانات وقسم الغسيل الكلوي.