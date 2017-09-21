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الرئيس العراقي يبحث مع مسؤول أممي أزمة استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

الرئيس العراقي يبحث مع مسؤول أممي أزمة استفتاء كردستان

03:57 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الرئيس العراقي يبحث مع مسؤول أممي أزمة استفتاء كردستان

الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع يان كوبيتش

بغداد - (د ب أ):

بحث الرئيس العراقي فؤاد مصوم مع يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، سبل مضاعفة دعم الأمم المتحدة للعراق في كافة المجالات والتركيز على حل المشاكل العالقة بين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لاسيما موضوع استفتاء إقليم كردستان.

وأعرب الرئيس معصوم عن "ثقته الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشاكلهم عبر الحوار والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتعميق وحدة الصف بوجه الإرهاب".

من جانبه ، استعرض كوبيتش"نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة واتصالاته مع وزراء خارجية دول المنطقة فضلا عن استعراض نشاطات البعثة الدولية لمساعدة العراق و استعداد الأمم المتحدة لدعم العراق في كافة المجالات ذات العلاقة".

وطرح الرئيس العراقي مؤخرا مبادرة لحل أزمة استفتاء كردستان توجت بمشاورات مع جميع الكتل البرلمانية والسياسية والاجتماع بالزعيم الكردي مسعود بارزاني وقيادات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير لبلورة رؤية جديدة لحل المشاكل بين المركز والإقليم.

وقالت مصادر عراقية إن وفدا كرديا سيبدأ زيارة لبغداد غدا الجمعة لحلحة أزمة الاستفتاء وسط أجواء من الرفض لإلغاء أو تأجيل الاستفتاء من قبل مسعود بارزاني ، وتمسك حكومي وبرلماني وقضائي عراقي بعدم دستورية هذا الاستفتاء.

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