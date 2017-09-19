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رئيس الحكومة يلتقي وزيري الصحة والصناعة لمتابعة ملف الدواء

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مصراوي Masrawy

رئيس يلتقي وزيري الصحة والصناعة لمتابعة ملف الدواء

06:13 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

رئيس الحكومة يلتقي وزيري الصحة والصناعة لمتابعة ملف الدواء

رئيس الحكومة يلتقي وزيري الصحة والصناعة لمتابعة مل

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة ملف تطوير صناعة الدواء في .

وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عددا من المقترحات والتي تأتي في إطار توجه الحكومة للعمل علي تطوير قطاع صناعة الدواء في مصر بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوى الجمهورية وفقا لاحتياجاتهم المختلفة، أخذا في الإعتبار أهمية زيادة المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مما يساهم في توفير العملة الصعبة ويعمل علي خلق فرص عمل جديدة.​

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مصراوي Masrawy

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