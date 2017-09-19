رئيس الحكومة يلتقي وزيري الصحة والصناعة لمتابعة ملف الدواء
رئيس الحكومة يلتقي وزيري الصحة والصناعة لمتابعة ملف الدواء
06:13 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
رئيس الحكومة يلتقي وزيري الصحة والصناعة لمتابعة مل
كتب - محمد غايات:
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة ملف تطوير صناعة الدواء في مصر.
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عددا من المقترحات والتي تأتي في إطار توجه الحكومة للعمل علي تطوير قطاع صناعة الدواء في مصر بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوى الجمهورية وفقا لاحتياجاتهم المختلفة، أخذا في الإعتبار أهمية زيادة المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مما يساهم في توفير العملة الصعبة ويعمل علي خلق فرص عمل جديدة.
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