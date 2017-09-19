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مصرع مُسن صدمته سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

مصرع مُسن صدمته سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

03:49 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

مصرع مُسن صدمته سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

دهست سيارة ميكروباص مُسنا أناء عبوره الطريق أعلى محور 26 يوليو.

تبين أنه أثناء عبور موظف بالمعاش "73 سنة" الطريق صدمته سيارة ميكروباص، مما ادى إلى إصابته باشتباه نزيف داخلي بالبطن والمخ، واشتباه كسر بقاع الجمجمة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بإصابته، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط السائق.

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