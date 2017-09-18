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محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
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تع اشرب شاي - غناء شريف منير مع أولاده و أحفاده اغنية مدحت صالح " المليونيرات "
DMC
DMC
الاثنين 18 سبتمبر 2017 10:57 مساءً
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