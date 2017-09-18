أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية بمعرض «أهلا مدارس»

انخفضت أسعار الأدوات المدرسية في معرض "أهلًا مدارس" المقام داخل صندوق التنمية الاجتماعي في ساحة أرض المعارض بمدينة نصر، بنسبة تراوحت بين 10 و30%، وشملت الخصومات الكراسات والكتب المدرسية والأقلام وغيرها من المتطلبات المدرسية.
ويؤكد عادل محمد، مستورد للأدوات المدرسية، بائع في منطقة الفجالة، أن الغرف التجارية تشرف بنفسها على الأسعار، مما يجبر الجميع على الالتزام بها، لكنه يريد أن تعم التجربة كل محافظات مصر وليس القاهرة فقط، خاصة بعد نجاحها لأربع دورات متتالية.
من جانبها رصدت "فيتو" أسعار الأدوات المكتبية والمدرسين ببلوكات المعرض، وكانت كالتالي:
تبدأ أسعار الأقلام من جنيه حتى 10، أما الكراسات فتتراوح أسعارها ما بين جنيه وربع الجنيه و10 جنيهات، وسعر الدستة 23 جنيها بعد 28 جنيهًا.
أما الكشكول فيصل سعر الدبوس لـ3 جنيهات والسلك 100 ورقة من 10 جنيهات حتى 20 جنيها، والألوان تتراوح سعرها بين 2 و7 جنيهات، والمساطر بين جنيه و7.5 جنيهات، أما الأستيكة فسعرها من 75 قرشا حتى 2 جنيه، والبرايات من جنيه لـ3 جنيهات.
وسعر الدباسات يتراوح بين 15 حتى 35 جنيها، أما اللانش بوكس فسعره 17 - 30 جنيهًا، وأدوات الهندسة من 15-17 جنيها، والمقلمة سعرها من 6- 15 جنيها، وحافظات الأوراق من 18 - 42 جنيهًا، وإسكتشات الرسم من جنيه ونصف حتى 20 جنيهًا.
أما جلاد الكراس فسعره من 3 إلى7 جنيهات وجلاد الكتاب من 12 حتى 17.5 جنيها، والقص واللزق 5 جنيهات، وكراسات التلوين للأطفال من 3 حتى 7.5 جنيهات، كما ينخفض سعر الكتب الخارجية لمختلف المراحل الدراسية لـ5% عن السعر الأساسي.
ويؤكد عادل محمد، مستورد للأدوات المدرسية، بائع في منطقة الفجالة، أن الغرف التجارية تشرف بنفسها على الأسعار، مما يجبر الجميع على الالتزام بها، لكنه يريد أن تعم التجربة كل محافظات مصر وليس القاهرة فقط، خاصة بعد نجاحها لأربع دورات متتالية.
من جانبها رصدت "فيتو" أسعار الأدوات المكتبية والمدرسين ببلوكات المعرض، وكانت كالتالي:
تبدأ أسعار الأقلام من جنيه حتى 10، أما الكراسات فتتراوح أسعارها ما بين جنيه وربع الجنيه و10 جنيهات، وسعر الدستة 23 جنيها بعد 28 جنيهًا.
أما الكشكول فيصل سعر الدبوس لـ3 جنيهات والسلك 100 ورقة من 10 جنيهات حتى 20 جنيها، والألوان تتراوح سعرها بين 2 و7 جنيهات، والمساطر بين جنيه و7.5 جنيهات، أما الأستيكة فسعرها من 75 قرشا حتى 2 جنيه، والبرايات من جنيه لـ3 جنيهات.
وسعر الدباسات يتراوح بين 15 حتى 35 جنيها، أما اللانش بوكس فسعره 17 - 30 جنيهًا، وأدوات الهندسة من 15-17 جنيها، والمقلمة سعرها من 6- 15 جنيها، وحافظات الأوراق من 18 - 42 جنيهًا، وإسكتشات الرسم من جنيه ونصف حتى 20 جنيهًا.
أما جلاد الكراس فسعره من 3 إلى7 جنيهات وجلاد الكتاب من 12 حتى 17.5 جنيها، والقص واللزق 5 جنيهات، وكراسات التلوين للأطفال من 3 حتى 7.5 جنيهات، كما ينخفض سعر الكتب الخارجية لمختلف المراحل الدراسية لـ5% عن السعر الأساسي.
المصدر : فيتو