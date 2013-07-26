وزارة الصحة: 24 مصابا حصيلة مظاهرات اليوم.. ولا وفيات حتى الآن

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 7 دقائق

أعلن الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين خلال مظاهرات اليوم بلغ 24 حتى الآن دون وقوع وفيات.

وأكد الخطيب أن ستة 6 مصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، بينما يتلقى 18 مصابا آخرين العلاج بمستشفيات المنيرة وشبرا العام والساحل التعليمي ودمياط العام والتخصصي.

وأوضح أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح وكدمات وكسور وطلقات خرطوش في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة شبرا، بينما أصيب ثمانية آخرين في الاشتباكات التي وقعت بميدان الحرس بمحافظة دمياط، أما في ميدان التحرير فأصيب ستة أشخاص بإغماءات نتيجة التزاحم وارتفاع درجة الحرارة.