تعرف على شروط الحصول على سيارة في “مزاد الثلاثاء القادم” بجمارك القاهرة

شيماء مصطفى

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، شروط التقديم في مزاد سيارات جمارك القاهرة، والذي من المقرر أن يتم عقده يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، كما أكدت الهيئة أنه من المقرر أن يبلغ عدد السيارات المطروحة بالمزاد 97 سيارة.

كما أضافت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن من أبرز موديلات السيارات هي فولكس فاجن وبي إم دبليو وهيونداي نوبيرا وميتسوبيشي باجيرو وكيا سيراتو ونيسان قشقاي وجاجوار وبورش وكرايسلر، مشيرة إلى أن الجلسة سيتم انعقادها ظهر يوم الثلاثاء داخل القاعة الكبرى بالنادي المصري القاهري.

وفيما يتعلق بشروط التقديم لمزاد سيارات جمارك القاهرة، أوضح بيان الهيئة أنه يشترط على المتقدم ع مبلغ تأميني قيمته 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة كراسة الشروط، مشيرا إلى أنه في عدم الفوز يمكن للمتقد استرداد مبلغ التأمين فقط دون استرداد قيمة كراسة الشروط.

وأضاف بيان الهيئة، أنه بانتهاء المزاد يتوجب على الفائزين سداد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، أنه يشترط على المؤسسات تقديم بطاقتها الضريبية أو سجلها التجاري، وعلى الأفراد تقديم بطاقة الرقم القومي، مشيرة إلى أن كراسة الشروط متاحة في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدقي.

المصدر : مصرفايف