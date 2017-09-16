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لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:45 مساءً
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:42 مساءً
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:42 مساءً
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:42 مساءً
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:42 مساءً
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:37 مساءً
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:31 مساءً
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
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مساء dmc - أنوشكا " العمل كمذيعة أمر صعب للغاية وسألت الاذاعية إيناس جوهر عن قواعد العمل "
DMC
DMC
السبت 16 سبتمبر 2017 01:09 صباحاً
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