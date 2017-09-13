من يعوض رحيل موراتا عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي؟

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لم يتعاقد ريال مدريد في الميركاتو الأخير مع مهاجم جديد بعد رحيل مهاجمه السابق ألفارو موراتا، لصفوف تشيلسي، ومع إصابة بنزيما الأخيرة وإيقاف رونالدو ظهر بشكل واضح حاجة الريال للتعاقد مع مهاجم جديد.

وبدورها استعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أبرز المهاجمين الذين من الممكن أن يتعاقد معهم ريال مدريد في السطور التالية كالأتي:

- الميركاتو الشتوي

إذا قرر ريال مدريد التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، فسيحرص مدرب الفريق زين الدين زيدان عن التعاقد مع موهبة شابة تلعب دور البديل وتقاتل على مكانها في التشكيل الأساسي للفريق.

وسيكون من أبرز تلك الأسماء نجم أياكس الشاب كاسبر دولبرج الذي سيبلغ من العمر 20 عامًا في شهر أكتوبر المقبل، وجذبت المستويات المميزة التي قدمها في الأونة الأخيرة أنظار بعض الأندية الأوروبية وعلى رأسها بروسيا دورتموند وموناكو.

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وسيدخل مهاجم المنتخب الألماني ونادي لايبزيج تيمو فيرنر في حسابات زيدان أيضًا بفضل الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها وتسجيله 27 هدفًا الموسم الماضي.

ومن الأسماء التي من المنتظر أن تجذب أنظار ريال مدريد أيضًا دومينيكو بيراردي البالغ من العمر 23 عامًا ويتألق بشدة مع ساساولو.

- الميركاتو الصيفي

في حال قرر ريال مدريد عدم التحرك لشراء مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي وتأجيل الأمر إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فسيسعى الريال حينها وراء شراء مهاجم من الطراز الأول.

وستكون الخيارات حينها بين روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وبير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند وأندريا بيلوتي لاعب تورينو.