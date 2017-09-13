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محافظ الإسكندرية: نستهدف علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سي" شهريا

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: نستهدف علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سي" شهريا

01:25 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى إلى علاج 5 آلاف مواطن شهريًا من فيروس "سي"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وأوضح المحافظ أن المحافظة بصدد عمل حملات توعية واسعة في كافة الجهات، لنشر مخاطر وأسباب فيروس "سي"، للوصول إلى محافظة الإسكندرية خالية تمامًا ونهائيًا من الفيروس.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ حملة "الإسكندرية خالية من فيروس سي" لعمل مسح طبي شامل وفحص للمواطنين بالمجان فوق سن 18 سنة، بواسطة الوحدات الثابتة والمتحركة بمديرية الصحة.

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على تسهيل كافة الإجراءات لحصول المريض على الدواء اللازم، وسيتم التنبيه على جميع المصابين بالفيروس بالرجوع إلى الوحدات والمراكز التابعة لمديرية الصحة لتلقي العلاج اللازم.

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