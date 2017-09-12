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مسؤولة التغذية تنفي تسمم الطلاب.. وتغلق الهاتف على الهواء (فيديو)

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مسؤولة التغذية تنفي تسمم الطلاب.. وتغلق الهاتف على الهواء (فيديو) مسؤولة التغذية تنفي تسمم الطلاب.. وتغلق الهاتف على الهواء (فيديو)

التحرير

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نفت راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم المشرفة على التغذية المدرسية، وجود حالات تسمم بالوجبات المدرسية، مؤكدة أنه لم تحدث حالة تسمم واحدة بشهادة المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأضافت حلاوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الثلاثاء: "مفيش حالات تسمم حصلت العام الماضي، الطلاب أدعوا التسمم وهو تلبك معوي فقط وليس من أثر الوجبة المدرسية، الولاد ممكن أيديهم مكنتش نضيفة وده تسبب في تلبك معوي".

وتابعت: "محافظ سوهاج بنفسه تحدث عن حالات التسمم للطلاب، فهل جميع التلاميذ أدعوا التسمم في وقت واحد ودخلوا المستشفيات في وقت واحد"، موضحة أنه أحيانا الإنسان يشعر بالإيحاء أنه مريض.

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وعلقت الإعلامية نهاوند سري، مستنكرة حديث حلاوة: "جايز برضو كلهم يجيلهم تلبك معوي في نفس الوقت"، فعلقت حلاوة: "متتكلميش بأسلوب استهزاء ولو فضلت الطريقة كده هقفل السكة وأنهي الحوار".

وأغلقت حلاوة الهاتف، مستنكرة حديث نهاوند عن وجود حالات تسسم بسبب الوجبات المدرسية، وختمت نهاوند حديثها: "المسئولين كلهم اتكلموا عن وجود حالات تسمم، والإعلام كله غطى الموضوع، وهي بتتكلم عن إدعاء تسمم".

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التحرير

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