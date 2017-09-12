علاوي وبرزاني يبحثان في أربيل الاستفتاء في إقليم كردستان العراق
علاوي وبرزاني يبحثان في أربيل الاستفتاء في إقليم كردستان العراق
03:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
اياد علاوي
بغداد - (د ب أ):
اجتمع نائب الرئيس العراقي اياد علاوي اليوم الثلاثاء مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني في اربيل لبحث ملف الاستفتاء المزمع إجراؤه في مناطق اقليم كردستان في 25 من الشهر الجاري.
وذكر بيان لمكتب علاوي وزع اليوم أن "نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي التقى اليوم في اربيل رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني، واتسم اللقاء بالوضوح والصراحة ، وشهد بحثاً مطولاً لعموم الأوضاع على الساحة المحلية وفي مقدمتها ملف الاستفتاء في اقليم كردستان".
وشدد علاوي "على ضرورة تغليب لغة الحوار والتفاهم وتجنيب البلد أي صراعات أو صدامات حالياً أو في المستقبل"، مؤكداً أهمية حل جميع المسائل الخلافية بروح الاخوة والتضامن الوطني .
ويشهد العراق حراكا سياسيا لمنع إجراء استفتاء شعبي يمهد لانفصال إقليم كردستان من العراق.
وصوت البرلمان العراقي بأغلبية الحضور في جلسة اليوم على رفض الاستفتاء بينما انسحبت الكتلة البرلمانية الكردية.
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