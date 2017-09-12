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والدة تباع "ميكروباص حادث بني سويف": "ملحقش يفرح بلبس المدرسة"

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مصراوي Masrawy

والدة تباع "ميكروباص حادث بني سويف": "ملحقش يفرح بلبس المدرسة"

02:51 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قالت والدة الطفل محمد سامح محمد، والذي لقى مصرعه في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، عن عمر 13 عاما، في الحادث الذي أسفر عن مصرع 15 وإصابة آخر، اليوم الثلاثاء: "نجلي كان يعمل تباعا على السيارة الميكروباص، ونقيم في منطقة عين شمس بالقاهرة".

وتابعت والدة الطفل: "نجلي لم يخلع ملابس العيد التي اشتراها من عمله فرحا بها وكأنه كان يعلم بوفاته، وكان يستعد لارتداء ملابس المدرسة الجديدة التي اشتريتها له، حيث كان طالبا بالصف الثاني الإعدادي"، لافتة إلى تسلميه كل ما يتحصل عليه من عمله إليها بعد استقطاع جزء بسيط له، واعتياده تقبيل يدها قبل خروجه إلى أي رحلة عمل.

وأضافت والدة الطفل بعد دخولها في نوبة بكاء: "تعود نجلي على العمل منذ صغره مع سائق السيارة الميكروباص والذي يقيم بمنطقة البدرشين، لافتة إلى خروجهما في رحلة من القاهرة إلى محافظة المنيا الاثنين، وكانوا في طريق عودتهم إلى القاهرة بعد أن استقل معهم السيارة عدد من الركاب".

كان اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص رقم "1738 ي.د" وأخرى نقل بمقطورة رقم "4539 ي.ث.ج"، ما أسفر عن مصرع 15 وإصابة شخص واحد نقل إلى مستشفى بني سويف العام.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أنه أثناء قدوم السيارة الميكروباص رقم "1738 ي.د " من أسيوط إلى القاهرة، اصطدمت من الخلف بسيارة نقل بمقطورة رقم "4539 ي.ث.ج" نتيجة السرعة الزائدة.

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