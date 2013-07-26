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العسل الأبيض خير بلسم لجفاف الجلد

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العسل الأبيض خير بلسم لجفاف الجلد العسل الأبيض خير بلسم لجفاف الجلد

توصل أحدث الأبحاث الطبية إلى أن الاستعانة بالعسل الأبيض يعد البلسم الشافى لعلاج جفاف الجلد الذى يعانى منه الكثيرون خاصة فى فصل الشتاء.

وتنصح الأبحاث الحديثة بالاستعانة بالعسل الأبيض فى إطار الروتين اليومى للاعتناء بصحة اليدين لإعطائها المظهر المتألق وإعادة رونق الأنسجة الجلدية ووقايتها من الجفاف.

وأكد الباحثون فاعلية استخدام العسل الأبيض فى عمليات سنفرة البشرة دون حدوث التهابات غير مرغوب فيها، خاصة بين أصحاب البشرة الحساسة وذلك عن طريق عمل قناع من العسل وزيت الزيتون لإزالة الخلايا الجلدية الميتة.

كما يسهم العسل الأبيض فى علاج بعض الآلام الروماتيزمية إلى جانب فاعليته فى الشفاء من نزلات البرد.

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