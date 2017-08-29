أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محاولة أخيرة من بريزنتيشن لإذاعة مباراة أوغندا ومصر

Google+ Print
محاولة أخيرة من بريزنتيشن لإذاعة مباراة أوغندا ومصر محاولة أخيرة من بريزنتيشن لإذاعة مباراة أوغندا ومصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت مصادر من داخل شركة بريزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصرية، إن محمد كامل، رئيس الشركة المتواجد حاليًا في أبو ظبي، من أجل حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالسوبر الإماراتي، كان قد أجل سفره مع طائرة لسبب رئيسي يتمثل في محاولة أخيرة لإيجاد حل لإذاعة مباراة أوغندا ومصر الخميس القادم.

أوضحت المصادر، أن كامل سيجتمع مع مسئولين من أجل محاولة الحصول على حقوق بث مباراة الخميس بين أوغندا ومصر، على أن تذاع عبر قناة أون سبورت المصرية.

شاهد أيضا

يذكر أن قناة أون سبورت، معها حقوق إذاعة مباراة الجولة الرابعة بين وأوغندا والتي تقام يوم 5 سبتمبر المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة