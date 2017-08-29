محاولة أخيرة من بريزنتيشن لإذاعة مباراة أوغندا ومصر

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قالت مصادر من داخل شركة بريزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصرية، إن محمد كامل، رئيس الشركة المتواجد حاليًا في أبو ظبي، من أجل حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالسوبر الإماراتي، كان قد أجل سفره مع طائرة المنتخب لسبب رئيسي يتمثل في محاولة أخيرة لإيجاد حل لإذاعة مباراة أوغندا ومصر الخميس القادم.

أوضحت المصادر، أن كامل سيجتمع مع مسئولين من أجل محاولة الحصول على حقوق بث مباراة الخميس بين أوغندا ومصر، على أن تذاع عبر قناة أون سبورت المصرية.

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يذكر أن قناة أون سبورت، معها حقوق إذاعة مباراة الجولة الرابعة بين مصر وأوغندا والتي تقام يوم 5 سبتمبر المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.