مُستأجرو أكشاك «القباري» يشتكون.. ورئيس حي غرب: «بلطجية» (صور)

التحرير

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حالة من القلق والترقب يعيشها مستأجرو الأكشاك أسفل كوبري القباري غرب الإسكندرية، وذلك بعد أن تلقوا تهديدًا مباشرًا من مأمور قسم مينا البصل بنقل الأكشاك أو إغلاقها، في الوقت الذي يؤكد المستأجرين أن هناك دعوى أقاموها ضد المحافظة ومديرية الأمن تنظرها المحكمة بسبب محاولات سابقة لإزالتهم رغم وضعهم القانوني.

قال رجب صيام، "تسلمنا تلك الأكشاك وعددها 8 من المحافظة عام 2014، ودفعنا 6 آلاف جنيه وقتها وبعقد يجدد كل عام، إلى أن جاء العام الماضي ورفضت المحافظة التجديد فأقمنا دعوى ضد كل من رئيس الحى ومدير أمن الإسكندرية ومدير إدارة شرطة المرفق وكسبناها قبل أن يقوم محامي الدولة بعمل استئناف على الحكم مازال منظورًا أمام المحكمة والتي أكدت على بقائنا إلى حين صدور الحكم".

وأضاف حسن خلف حسين، "امتلك كشك تصليح إطارات وكاوتش سيارات بالمكان منذ قرابة العام ونصف، وفوجئت وباقي أصحاب الأكشاك أن مأمور قسم مينا البصل جاء بصحبة قوة أمنية وطالبنا بإزالة الأكشاك أو نقلها لمسافة 2 متر للخلف، رغم عدم اختصاصه بذلك وأننا نمتلك أوراق وتصاريح صادرة من حي غرب وهو الجهة الوحيدة المخول له هذا الطلب".

وتابع حسين: "الأزمة اننا من أجل أن ننقل الأكشاك 2 متر سيتكلف الأمر قرابة الـ12 ألف جنيه، لأن الحي سيطلب منا أموال أخرى رغم أننا سبق ودفعنا مبلغ 6 آلاف جنيه للمحافظة كثمن للباكية، مضيفًا، "لانريد سوى أن تتركنا الحكومة نأكل عيش".

والتقط محمد صيام، أحد مالكي الأكشاك، طرف الحديث، قائلًا: "أنا هنا منذ 4 سنوات، أمتلك كشك لبيع الحلويات والعصائر، لا أعرف لماذا يريدنا مأمور القسم أن نتراجع 2 متر رغم أن ذلك مستحيل، وعندما أخبرناه بذلك قال لنا يبقى تمشوا خالص رافضًا أن يوضح لنا السبب وراء هذا الطلب".

وأوضح صيام، "إحنا نتبع الحي، وهو اللي له حق أنه يقول لنا كده رغم أن أوراقنا كلها سليمة كما أن المأمور لا يوجد لديه قرار رسمي، هو عايز يتحكم خلاص واحنا مش حنرضى بده".

وفي سياق متصل، اشتكت صباح عبد الحميد، هي الأخرى، وأوضحت أنها لديها كشك خردوات منذ 5 سنوات، قائلة: "أعمل مكان زوجي المُصاب بعجز يمنعه من العمل"، مضيفة: "فوجئنا يوم الجمعة الماضية بمأمور قسم مينا البصل، بينادي عليا وبيقولي أنا عاوز الأكشاك تتشال أو ترجع، متسائلة (إزى إحنا هنا 8 أكشاك في ظهر بعض؟)، ولو راجعنا لوراء الكشك الواحد هيتكلف 12 ألف جنيه نقل وإعادة تهيئة وذلك لأنهم تمت إقامتهم بطريقة هندسية معينة أسفل الكوبري».

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وتابعت السيدة: "إحنا في أزمة لو الأشكاك دي اتقفلت، إحنا هنقعد في الشارع، وإحنا مش عايزين غير إننا ناكل لقمة عيش بالحلال".

من جانبه، قال اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الأكشاك مصنوعة من الصاج بالمخالفة للقانون التي يلزم أن تكون خشبية، معتبرًا أن ما يقوم به أصحابها هو نوع من أنواع البلطجة على الدولة.

وبرر عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلًا: "هما مش مأجرين من محافظة دى أكشاك صاج اللي علمها بلطجية".

وتابع رئيس الحي، لو ليهم حق يقدموا طلب للحي خلال 24 ساعة وانا انظر فيه،ولو ليهم حق هياخدوه على حد قوله.