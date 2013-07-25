مستخلصات من نبات "الجنكة بيلوبا" يساعد فى مكافحة خرف الشيخوخة

كشفت أبحاث طبية النقاب عن أن مستخلصات طبيعية من نبات "الجنكة بيلوبا" تساعد فى علاج فقدان الذاكرة والقدرات الادراكية لمرضى خرف الشخيوخة.

فقد توصل فريق من الباحثين بجامعة "نيويورك" الأمريكية على احتواء نبات "الجنكة بيلوبا" على مركب طبيعى يعرف بإسم "إيجيب – 761" يعمل على وقف تنامى وتراكم صفائح "الأميلويد"الضارة التى تتراكم على خلايا المخ المسببة لزيادة مخاطرالإصابة بخرف الشيخوخة والألزهايمر بين الأشخاص العرضة للإصابة بالمرض.

كما أظهرت الأبحاث الأولية على فاعلية هذه المركبات الطبيعية فى تحسين المهارات اللغوية والقدرات الإدراكية للمرضى خاصة ممن هم فى المراحل الأولى للمرض.