بعد ضبطه في وضع مخل مع موظفة بسيارته.. مدير مستشفى: «كنا رايحين مشوار»

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أمر المستشار محمد أبو حسين، رئيس محكمة قطور الجزئية بالغربية، اليوم الإثنين، بتجديد حبس مدير مستشفى حكومي؛ بتهمة ممارسة الرذيلة مع موظفة، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

تفاصيل الواقعة تعود إلى مرور دورية شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدولي (طنطا - كفر الشيخ)، تمكن الرائد محمد النحراوي، رئيس مباحث قطور، من ضبط "أ.م"، مدير مستشفى المبرة للأمومة والطفولة، و"هـ.أ"، موظفة بمديرية الشؤون الاجتماعية بالغربية، في وضع مخل بالآداب داخل سيارة أسفل كوبري إبشواي، وبحوزتهما حشيش وقرص ترامادول.

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وأنكر المتهم أمام النيابة ارتكاب الوقائع المذكورة في محضر الشرطة، معللا ذلك بأن المتهمة تعمل لديه بإحدى صيدلياته، قائلا "ماحصلش.. كنا رايحين مشوار".