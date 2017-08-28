بالصور.. الوادي الجديد تكرم الشباب الحاصلين على منح تدريبية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد اللواء أشرف هلال، سكرتير عام الوادي الجديد، نائبًا عن اللواء محمد الزملوط، محافظ الاقليم، اليوم الإثنين، حفل تكريم الشباب الحاصلين على منح تدريبية في مجالات (نظم المراقبة المرئية - أعمال الدهانات - أعمال الكهرباء - بلاط وسيراميك - إصلاح تكييفات - أعمال سباكة - أعمال نجارة).

كما تضمن الحفل، توزيع حقائب المعدات والأدوات المستخدمة في المهن التي تدرب عليها الشباب خلال تلك الدورات التدريبية.

وخلال الحفل أكد سكرتير عام المحافظة، على أهمية التدريب على الأعمال الحرة والبحث عن أفكار ومشروعات جديدة توفر فرص عمل وتقضي على البطالة وتخدم المجتمع.

