بالصور.. إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إزالة 10 حالات تعدٍ على أراض أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح شريف السيد حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، أنهم شنوا حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بساقلته، بإزالة تلك المخالفات.